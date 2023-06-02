Горьковский автозавод планирует возобновить выпуск «Волги» в следующем году

Он рассказал, что сейчас предприятие ищет нового технологического партнера для получения поддержки при производстве.

Министр напомнил, что аналогичная схема взаимодействия ранее была реализовала для выпуска автомобилей «Москвич».

Мантуров уточнил, что освоение новой модели займет порядка 8-9 месяцев. С учетом резервного времени, машина может сойти с конвейера летом 2024 года.

Производство последней модели автомобиля «Волга» ГАЗ-3110 было прекращено Горьковским автозаводом в 2004 году.