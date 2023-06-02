Россия применяет ограничительные меры по зерновой сделке, требуя возобновить экспорт аммиака

Такую информацию 1 июня сообщил Стефан Дюжаррик, официальный представитель генсека ООН.

Как уверяет Дюжаррик, в ООН проявляют серьезное беспокойство по поводу приостановки Черноморского зернового соглашения.

По его словам, для разрешения ситуации будут приложены совместные усилия всех сторон.

Руководство ООН ждет от них выполнения взятых на себя обязательств, включая допуск судов без ограничительных условий и экспорт удобрений, в том числе возобновление работы аммиакопровод.

Зерновая сделка была заключена около года назад.

Соответствующие документы регламентируют экспорт украинской сельскохозяйственной продукции и устранение запретов на вывоз продуктов питания и удобрений из России.

Часть сделки, которая касалась поставок российской продукции, не была выполнена.