Троих жителей Радошковичией задержали за организацию порностудии

Сообщается, что видеоролики со своим участием парень и две девушки в возрасте от 20 до 24 лет распространяли на специализированных интернет-ресурсах.

Отмечается, что одна из задержанных молодечненскими оперативниками является студенткой, двое не работают.

При обыске правоохранители изъяли соответствующий реквизит, компьютерную технику, аппаратуру для записи порноконтента, цифровые носители информации, банковские пластиковые карты, на которые клиенты перечисляли деньги за выполненные заказы.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.