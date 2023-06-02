Леонид Ярмольник пожаловался, что не может вернуть огромные долги

Суперуспешный мюзикл Валерия Тодоровского «Стиляги» вышел на экраны в 2008-м году. Главные роли в нем сыграли Антон Шагин и Оксана Акиньшина, напоминает СтарХит.

Лента имела большой успех и смогла собрать неплохую кассу. Но, тем ненее, это не помогло продюсерам отбить свои затраты.

Как выяснилось, занимавшийся созданием и прокатом картины Леонид Ярмольник уже 15 лет не может вернуть инвесторам колоссальную сумму денег. Что делать в такой ситуации дальше, не представляет.

Весь в долгах. К примеру, за фильм «Стиляги» - а он считается одним из самых лучших российских мюзиклов, и я продюсер этой картины - у меня все еще висит долг в 5 миллионов долларов.

По словам продюсера, инвесторы-кредиторы при этом с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, они не стали требовать срочного возврата долга. Они все видели, что Ярмольник не украл эти деньги, не потерял, а - сделал один из самых ярких проектов на российском ТВ за последние годы. Но он не окупился.

Собирается ли Ярмольник отдавать долг, как долго еще это будет происходить, звезда экрана не сообщил. Последний фильм, где Леонид выступил продюсером, называется «Одесса», он вышел на экраны в 2019-м.

А в 2023-м у Ярмольника намечается сразу несколько премьер. В их числе - сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасов». А также - роль в нашумевшем проекте «Мастер и Маргарита».