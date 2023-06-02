Не может ходить: прославленный режиссер Глеб Панфилов остается в реанимации

Культовый российский режиссер Глеб Панфилов все еще остается в реанимации Института им.Склифосовского, врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщает КП.

Издание напоминает, что в нынешнем январе скончалась его жена - народная артистка СССР Инна Чурикова. Пара вместе была полвека, актриса была музой режиссера. Панфилов снимал супругу почти во всех своих лентах, ставил на нее спектакли. Грандиозная потеря подорвала здоровье 89-летнего мужчины.

По словам близких режиссера, после ухода Чуриковой он потерял интерес к жизни. Хотя ранее будто бы строил планы на новые постановки, придерживался режима и совершал ежедневные прогулки.

Но 1 мая Глеб Панфилов попал с инсультом в реанимацию нейрохирургии Института им.Склифосовского. Он был подключен к аппарату ИВЛ. В последние дни самочувствие звезды улучшилось. Появилась информация, что его готовят к выписке в реабилитационный центр.

Но в НИИ им.Склифосовского это опровергли: журналистам КП там сообщили, что состояние режиссера остается тяжелым, он в реанимации.

Рано пока заниматься реабилитацией, - сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Глеб Анатольевич не может сейчас разговаривать, но он все понимает и кивком головы передает привет. Но, к сожалению, пока не ходит, хотя главное, что жив.

По данным издания, у Панфилова может быть левосторонний гемипарез. Это значит, что левые рука и нога пока не функционируют.

Ежедневно отца в больнице навещает сын Панфилова и Чуриковой Иван.