Валерий Громовиков, известный по сериалам Солдаты и Счастливы вместе, ушел и жизни

Валерий Громовиков - заслуженный артист РФ, снявшийся в большом количестве популярных проектов. Его не стало в возрасте 77 лет.

Зрителям звезда экрана известен по сериалам "Солдаты", "Интерны" "Ранетки", "Счастливы вместе".

Информация о кончине знаменитости появилась в Телеграм-канале Хабаровского ТЮЗа, на сцену которого актер выходил более 20 лет.

О причине кончины Громовикова ничего неизвестно. Смерть наступила 30 мая. Коллеги артиста по театру отмечают, что связь с Валерием сохранится у них до конца их дней.