Завязались ягодки и появились вредители: как безопасно защитить от них клубнику в период плодоношения

На клубнике появились долгожданные ягодки, и почти сразу приходится подсчитывать потери из-за нашествия вредителей? Такие моменты, к сожалению, случаются не так и редко. Химикаты в такой период применять не хочется, но и урожай терять - тоже. Что делать?

Автор канала "Любимая дача. Сад и огород" дала несколько советов по безопасному способу защиты клубники.

Вода

Лучше всего начать обработку с нее. Вечером промыть клубнику из шланга, стараясь сбить струей вредителей, при этом действовать аккуратно по отношению к завязи. На другой день применить уже конкретные средства против вредителей.

Зола

Если заражение не очень сильное, с помощью золы довольно просто вывести вредителей с посадок. К тому же она одновременно выступит и в роли калийной подкормки.

Для этого надо приготовить раствор: 3кг золы и 50г струганного хозяйственного мыла залить 10л кипятка. Настоять сутки, процедить и опрыскать по листу. Через 5 дней процедуру повторить для закрепления результата.

Табак

Он применяется для опудривания листьев и приготовления вытяжек, которыми потом проводят опрыскивания клубники. Чтобы сделать вытяжку, надо сутки настоять раствор из 2ст. табачной пыли, 50г хозяйственного мыла и 10л горячей воды.

Табак убирает тлю, клещей, белокрылку, слизней и даже долгоносика. Однако такое средство лучше использовать до фазы налива ягод, потому что иначе их вкус может приобрести не самые приятные нотки.

Специальные средства

Но, если вредителей очень много, лучше сразу прибегнуть к целевым препаратам. В их качестве применить Биокилл или Фитоферм (по инструкции).