Пугачева не позволила продавать замок в Грязи, решив вернуться на родину

Алла Пугачева не намерена распродавать недвижимость в РФ, так как приняла решение вернуться в родное государство.
Пугачева не отказывается от визитов в Москву, невзирая на то, что Максим Галкин не смог избавиться от статуса иностранного агента.
Исполнительница пребывает в Израиле с начала весны минувшего года, но имение в деревне Грязь ей по-прежнему дорого.
Близкие звездному семейству люди утверждают, что она не позволила избавляться от российской недвижимости.
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