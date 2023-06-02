Пугачева не позволила продавать замок в Грязи, решив вернуться на родину

Алла Пугачева не намерена распродавать недвижимость в РФ, так как приняла решение вернуться в родное государство.

Пугачева не отказывается от визитов в Москву, невзирая на то, что Максим Галкин не смог избавиться от статуса иностранного агента.

Исполнительница пребывает в Израиле с начала весны минувшего года, но имение в деревне Грязь ей по-прежнему дорого.

Близкие звездному семейству люди утверждают, что она не позволила избавляться от российской недвижимости.