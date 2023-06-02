Кабачков будет немерено: какие подкормки заставят их активно плодоносить

Что предпринять, чтобы кабачки плодоносили как можно дольше? Для этого в начале августа подпитать его такими микроэлементами, как калий и фосфор. А еще добавить немного бора.

Самый простой состав подкормки - это древесная зола плюс борная кислота. Чтобы приготовить подкормку, нужно 1 банку золы замочить на ночь в 10 л воды. А утром - влить туда же 5 гр. борной кислоты, предварительно размешанной в теплой воде. Все перемешать и пролить по 3 л раствора на куст.

Подкормку нужно внести после того, как кабачки будут хорошо политы обычной водой. Вносить это удобрение с периодичностью в 10 дней.

Хороший результат показывают подкормки на основе торфа - Эффектон. 200 гр. препарата надо растворить в 10л воды, а затем вылить по 1 л удобрения под каждый куст кабачков. Периодичность - раз в две недели. Перед процедурой также хорошо увлажнить грядки с кабачками.

Чтобы защитить растение от инфекций, можно опрыскать его настоем луковой шелухи. Для приготовления средства надо треть ведра заполнить луковыми остатками - стеблями, шелухой и так далее. Залить доверху водой и дать настояться в течение суток.

Потом процедить, залить в пульверизатор, добавить натертое на терку хозяйственное мыло (для прилипания). Опрыскать листья культуры со всех сторон. Остатки лука, осевшие на дно, можно отправить в компост.