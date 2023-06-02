Максим Галкин хочет перебраться в Юрмалу с женой и детьми

19:28 2023-06-02

Галкин опубликовал пост, где намекнул на то, что скучает по Юрмале, и хочет туда приехать.

Недавно в соцсетях Максим Галкин озадачил поклонников, намекнув, что не против того, чтобы переехать в Юрмалу. Пост сопровождался трогательным семейным фото.

На снимке Максим позирует вместе с женой Аллой Пугачевой и их двумя детьми Лизой и Гарри. Он был сделан в Юрмале в прошлом году.

Фотографию Максим подписал, сказав, что каждый год они ждут поездки в любимую Юрмалу. Это заставляет думать, что звездное семейство появится в Латвии в этом году.

Показать следующие комментарии
Фото