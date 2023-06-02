Иван Охлобыстин высказался в защиту актера и шоумена Ивана Урганта

По мнению Охлобыстина, Урганта нельзя ставить на одну доску со знаменитостями, которые критикуют Россию. Иван оказался среди них случайно и технологично, но он умный и хороший человек: заявил Охлобыстин.

Охлобыстин призвал не травить ведущего Вечернего Урганта. И не совершенствоваться в доносах, ведь, и до самих может легко дойти.

Волна хейта со стороны подписчиков и зрителей обрушилась на Ивана Урганта после того, как в своих соцсетях он опубликовал черный квадрат, выражая таким образом свое отношение к СВО.