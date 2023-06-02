Буддистский монах молился о выигрыше в лотерею, и сорвал джекпот

63-летний монах Пхра Аджан Прафас из Таиланда выиграл главный приз в лотерее в 6 миллионов бат. В белорусских рублях это около 441 тысячи.

Прафас рассказал журналистам, что перед покупкой билета он молился у статуи Будды о средствах на восстановление его храма. Он уверен, что выигрыш это награда свыше за его духовные старания.

Монах планирует потратить все деньги на восстановление его храма в тайской провинции Накхонратчасима.