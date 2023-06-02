Аль Пачино хочет сделать тест на отцовство своего будущего ребенка

Возлюбленная актера 29-летняя Нур Альфаллах сейчас находится на 8 месяце беременности. 83-летний Аль Пачино хочет, чтобы она предоставила подтверждение его отцовства.

Из-за проблем со здоровьем актер сомневается, что ребенок Альфаллах от него. К тому же девушка несколько месяцев скрывала от него свою беременность.

Аль Пачино считает, что то, что он может быть отцом будущего малыша, сомнительно. И только генетический анализ сможет убедить его в обратном и признать ребенка.