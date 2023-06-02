Дачный эксперт рассказал про лучшие летние подкормки для хрустящих упругих кочанов капусты

Опытные дачники давно знают про пользу борной кислоты. Она придает овощам улучшенный вкус, сочность, упругость.

Раствор готовится просто: на чайную ложку порошка берется четвертая часть литра кипятка.

Перемешиваем все тщательно и заливаем ведром чистой воды. Опрыскиваем капусту время от времени, продолжая до середины лета.

Можно применять дрожжевую подкормку. Растворяем дрожжи в небольшом количестве теплой воды, настаиваем, добиваемся брожения. Потом концентрат разбавляем 1:10.

Поливать капусту надо поздно вечером. Важный момент: применяя это удобрение, мы приостанавливаем процесс поглощения растением калия из почвы.

Поэтому дрожжевую подкормку надо совмещать с калиевой. Дайте через несколько дней растению древесную золу. Можно просто посыпать грунт вокруг капусты этим порошком.

Дрожжевая подпитка дается для обогащения растения фосфором и азотом и стимуляции роста.

Пищевая сода дает капусте защиту от болезней. Растворяем соду в воде и поливаем посадки.

Йод повышает упругость кочанов, делает их хрустящими, крепкими, сочными. Эта добавка также укрепляет здоровье растения. На литр воды капаем 2 капли йода.

Используем для внекорневых подкормок.