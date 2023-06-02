Дачный эксперт рассказал про лучшие летние подкормки для хрустящих упругих кочанов капусты

21:04 2023-06-02

В июне наступает подходящее время для подкормки капусты. При правильном подходе дачник будет обеспечен большими, вкусными кочанами. Предлагаем несколько проверенных рецептов от эксперта.

Опытные дачники давно знают про пользу борной кислоты. Она придает овощам улучшенный вкус, сочность, упругость.

Раствор готовится просто: на чайную ложку порошка берется четвертая часть литра кипятка.

Перемешиваем все тщательно и заливаем ведром чистой воды. Опрыскиваем капусту время от времени, продолжая до середины лета.

Можно применять дрожжевую подкормку. Растворяем дрожжи в небольшом количестве теплой воды, настаиваем, добиваемся брожения. Потом концентрат разбавляем 1:10.

Поливать капусту надо поздно вечером. Важный момент: применяя это удобрение, мы приостанавливаем процесс поглощения растением калия из почвы.

Поэтому дрожжевую подкормку надо совмещать с калиевой. Дайте через несколько дней растению древесную золу. Можно просто посыпать грунт вокруг капусты этим порошком.

Дрожжевая подпитка дается для обогащения растения фосфором и азотом и стимуляции роста.

Пищевая сода дает капусте защиту от болезней. Растворяем соду в воде и поливаем посадки.

Йод повышает упругость кочанов, делает их хрустящими, крепкими, сочными. Эта добавка также укрепляет здоровье растения. На литр воды капаем 2 капли йода.

Используем для внекорневых подкормок.

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