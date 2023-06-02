В Китае установилась жара выше +40 градусов, похолодания не предвидится

Местные СМИ сообщают, что в регионе массово гибнут сельскохозяйственные животные, начался масштабный мор рыбы.

На улицах Шанхая и других городов установили мобильные распылители воды, но они не очень помогают.

Люди практические постоянно держат кондиционеры включенными в жилых домах и зданиях различного назначения.

Это привело к резкому росту потребления электроэнергии, ее поставщики работают на пределе возможностей.

По прогнозу синоптиков, такая жара может продлиться еще несколько недель. Людям рекомендуют пореже покидать помещения.