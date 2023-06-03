Агентство по атомной энергии предупреждает о возможной аварии на АЭС в Запорожье, которая три месяца без аварийной линии электропередач

Это делает АЭС чрезвычайно уязвимой в случае повторного выхода из строя единственной функционирующей магистрали, говорится в заявлении МАГАТЭ в пятницу.

МАГАТЭ обеспокоено тем, что отказ систем охлаждения может привести к перегреву топливных стержней и ядерных отходов и, таким образом, к ядерной аварии.

С момента выхода под контроль РФ крупнейшей в Европе АЭС в марте 2022 года, несколько раз отключалось электроснабжение электростанции.

В таких случаях охлаждение обеспечивают существующие дизель-генераторы.

В последнем таком инциденте говорилось, что топлива хватит на десять дней.

По данным МАГАТЭ, до конфликта электростанция имела четыре внешних линии электропередач.