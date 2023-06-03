Kiepenheuer & Witsch разорвали отношения с Тиллем Линдеманном

Кёльнское издательство, выпустившее тома «В тихие ночи» и «100 стихов» с некоторыми весьма спорными стихами Линдеманна, сегодня объявило о своём решении.

«Мы были потрясены, увидев обвинения против Тилля Линдеманна, которые стали достоянием общественности в последние несколько дней», — написал издатель Керстин Глеба.

«Мы выражаем сочувствие и уважение пострадавшим женщинам», отметили в издательстве.

В сообщениях содержится критика того, как 60-летний мужчина обращается с женщинами.

«Нам стало известно о порноролике, в котором Тилль Линдеманн прославляет сексуальное насилие над женщинами и в котором играет роль книга «В тихих ночах», изданная Kiepenheuer & Witsch в 2013 году», — говорится в аргументации издателя.

В клипе на песню Lindemann «Till The End», который уже три года циркулирует в сети, певца можно увидеть в многочисленных порнографических сценах с молодыми женщинами.

В некоторых эпизодах используется сборник его стихов с цитатами стихотворений.