Kiepenheuer & Witsch разорвали отношения с Тиллем Линдеманном

Кёльнское издательство, выпустившее тома «В тихие ночи» и «100 стихов» с некоторыми весьма спорными стихами Линдеманна, сегодня объявило о своём решении.
«Мы были потрясены, увидев обвинения против Тилля Линдеманна, которые стали достоянием общественности в последние несколько дней», — написал издатель Керстин Глеба.
«Мы выражаем сочувствие и уважение пострадавшим женщинам», отметили в издательстве.
В сообщениях содержится критика того, как 60-летний мужчина обращается с женщинами.
«Нам стало известно о порноролике, в котором Тилль Линдеманн прославляет сексуальное насилие над женщинами и в котором играет роль книга «В тихих ночах», изданная Kiepenheuer & Witsch в 2013 году», — говорится в аргументации издателя.
В клипе на песню Lindemann «Till The End», который уже три года циркулирует в сети, певца можно увидеть в многочисленных порнографических сценах с молодыми женщинами.
В некоторых эпизодах используется сборник его стихов с цитатами стихотворений.
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