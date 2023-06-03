YouTube прекратил удалять ложную информацию о президентских выборах в США 2020 года

08:52 2023-06-03

YouTube заявил в пятницу, 2 июня, о прекращении своей политики удаления контента, содержащего ложную информацию о президентских выборах в США в 2020 году, что вызвало гнев некоторых активистских организаций.

«Мы прекратим удалять контент с необоснованными утверждениями о широко распространенном мошенничестве, ошибках или проблемах, имевших место во время президентских выборов 2020 года», — говорится в сообщении видеохостинга.

«Возможность свободно обсуждать политические идеи, даже спорные или основанные на ложных предположениях, необходима для функционирования демократического общества, особенно в разгар сезона выборов», — добавил источник 

Руководство хостинга считает, что «удаление такого типа контента помогает бороться с дезинформацией».