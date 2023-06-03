Ученые университета Восточной Англии: регулярное употребление алкоголя способствует потере мышечной массы

Они проанализировали данные людей, которые регулярно выпивали 10 и более единиц алкоголя в сутки.

В данное исследование было включено около 200 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.

Как оказалось, у таких людей отмечается сокращение мышечной массы, а также повышается хрупкость костей и суставов.

При этом отказ от алкоголя помогает сохранить мышечную массу в пожилом возрасте, снизить риск некоторых заболеваний.