Ученые университета Восточной Англии: регулярное употребление алкоголя способствует потере мышечной массы

18:18 2023-06-03

Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что регулярное употребление алкоголя приводит к потере мышечной массы.

Они проанализировали данные людей, которые регулярно выпивали 10 и более единиц алкоголя в сутки. 

В данное исследование было включено около 200 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет. 

Как оказалось, у таких людей отмечается сокращение мышечной массы, а также повышается хрупкость костей и суставов.

При этом отказ от алкоголя помогает сохранить мышечную массу в пожилом возрасте, снизить риск некоторых заболеваний.

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