Кубала: японская водная диета обеспечивает быстрое похудение

Суть диеты заключается в том, чтобы выпивать четыре-шесть стаканов воды натощак. Жидкость должна быть комнатной температуры или теплой.

После этого не рекомендуется употреблять пищу в течение 45 минут, но можно добавлять в воду лимонный сок.

Начинать нужно с одного стакана воду по утрам. Диетолог Кубала утверждает, что вода наполняет желудок и создает ощущение сытости.

Это дает возможность избежать переедания и употребления нездоровой пищи. Такой же ритуал диетолог советует соблюдать перед едой.

По данным исследования, люди, которые выпивали перед едой два стакана воды, съедали на 13% меньше.