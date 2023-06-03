Незваные гости: почему в дом одной из жительниц Лондона ежедневно стучатся иностранцы и требуют заселения

Туристы из разных уголков земного шара, забронировавшие себе в Лондоне через Booking.com временное жилье, столкнулись с большим разочарованием. Вместо арендованной квартиры гости Британии оказывались у порога семейного дома, который хозяева и не собирались сдавать, сообщает Вокруг света.

37-летняя Кэрин Арсениус уточнила, что в ее дом в Пламстеде, что на юго-востоке Лондона, за последний месяц постучались более 20 незваных гостей из Алжира, Канады, Индии, США и других стран мира. Некоторые были настолько настойчивы, что даже пытались проникнуть в особняк, чтобы забрать ключи.

Как выяснилось, на сайте произошла связанная с почтовым кодом улицы ошибка, и вместо квартиры в другом районе был указан адрес дома Арсениус.

По словам Кэрин, в одном из случаев она даже была вынуждена оставить оказавшихся в безвыходной ситуации туристок ночевать у себя. Студентки из Аргентины позвонили в ее дом вечером 27 мая.

Женщина и ее партнер хотели помочь шокированным девушкам, однако их попытки найти приезжим другое жилье не увенчались успехом, потому что свободных мест в отелях не было.

В конце концов мы решили не отправлять их ночью на улицу, и уложили в нашей гостиной, — пояснила англичанка.

Администрация компании по поиску жилья принесла свои извинения Кэрин и удалила адрес ее дома с сайта, однако англичанка все равно намерена обратиться в суд.