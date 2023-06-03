Столкновения между полицией и демонстрантами в Лейпциге

Были слышны выстрелы, а в полицейских были брошены камни, бутылки и зажигательное устройство.
Площадь была очищена полицией, а демонстранты были окружены, сообщили корреспонденты DPA на сайте.
Организаторы призвали демонстрантов разойтись, сообщил представитель полиции.
По данным полиции, в субботу днем на демонстрацию собралось около 1000 участников, в то время, как было зарегистрировано 100 демонстрантов.
На месте находилась полиция с большим контингентом, а над площадью кружил полицейский вертолет.