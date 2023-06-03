Столкновения между полицией и демонстрантами в Лейпциге

Были слышны выстрелы, а в полицейских были брошены камни, бутылки и зажигательное устройство.

Площадь была очищена полицией, а демонстранты были окружены, сообщили корреспонденты DPA на сайте.

Организаторы призвали демонстрантов разойтись, сообщил представитель полиции.

По данным полиции, в субботу днем ​​на демонстрацию собралось около 1000 участников, в то время, как было зарегистрировано 100 демонстрантов.

На месте находилась полиция с большим контингентом, а над площадью кружил полицейский вертолет.