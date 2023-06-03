Дачный эксперт назвал оптимальные сроки удаления чесночных стрелок

Существуют две версии по поводу чесночных стрелок. Одни дачники уверены, что удалять стрелки нужно в ранние сроки, другие считают, что нужно дать перьям отрасти.

По мнению эксперта, убирать стрелки следует сразу при появлении, делаем это с помощью ножниц или руками.

Побеги будут отнимать силы у растения, из-за этого плохо сформируются плоды, они будут мелкими и не такими вкусными.

Некоторые используют стрелки чеснока для маринада, поэтому ждут их отрастания. Но все-таки лучший вариант не затягивать с этой процедурой, если вы заинтересованы в хорошем урожае.

Зачем это делать - чтобы расход питания растения шел на рост головок, а не верхней части чеснока.

Некоторые стрелки нужно оставить. Делается это для того, чтобы не упустить точный срок сбора чеснока.

Когда головки созрели и готовы к уборке, завитки на стрелках выравниваются, на верху формируются цветки. По этим признакам надо ориентироваться, чтобы выбрать день сбора урожая.