В Польше возмущены, что у россиян появилась возможность летать в Европу через Грузию

Авторы материала считают это «непонятным решением» и «плохой новостью» из-за возможности граждан РФ путешествовать в европейские страны.

По информации авиакомпании Georgian Airways, путешественники из Москвы могут лететь через Грузию транзитом в Германию, Австрию, Францию, Нидерланды, Италию, Израиль и Саудовскую Аравию.

С 15 июня планируется запустить рейсы в Салоники, Милан, Вену, Ларнаку и Париж через Тбилиси.

10 мая по решению президента РФ Владимира Путина был отменен запрет на полеты российский авиакомпаний в Грузию. С 15 мая граждане Грузии могут въезжать в Россию без визы.