Врач Продеус: стерильность повышает риск развития аллергии

Он пояснил, что детей не следует ограждать от контакта с любыми микробами, антигенами, вирусами.

В этом случае его иммунитет не научится определять вредные вещества и определить, на какие из них следует реагировать.

В качестве примера врач рассказал, что риск аллергии на шерсть животных значительно ниже, если в семье живут домашние питомцы.

То же касается и присутствия животных в доме во время беременности матери. В этом случае антигены уже поступают в организм ребенка.