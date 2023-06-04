Продюсер «Голоса» Аксюта опроверг слухи о закрытии шоу

В эфире «Первого канала» он заявил, что шоу никто не закрывает, оно будет проходить и дальше в обычном режиме.

Аксюта уточнил, что уже сейчас начинаются кастинги не только на сам «Голос», но еще и на проекты «Голос. Дети» и Голос 60+».

Ранее в сети появились сообщения о том, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст принял решение о закрытии «Голоса».

При этом никто из представителей проекта не делал никаких заявлений по этому поводу. 2 июня завершился 11-й сезон телешоу.