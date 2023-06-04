Мэр Шебекино Жданов опроверг информацию об эвакуации детей из города

Мэр Шебекино Владимир Жданов опроверг эти сведения. Он уверяет, что родители действительно оплатили поездку своих детей в лагерь.

Однако поездка случайно совпала по времени с обстрелом и была запланирована заранее, а не являлась эвакуацией. За путевки родители заплатили сами по своему желанию.

Как известно, 300 детей из Шебекино уехали в летний лагерь в Воронежской области, но поездка никак не была связана с нападением украинских диверсантов.

По словам мэра, поездку планировали еще в прошлом году, об этом договорился Вячеслав Гладков, губернатор Белгородского региона.

Также Жданов подтвердил "факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей".

Детей транспортировали "большие комфортабельные автобусы", которые были заказаны у частной организации.

По словам Жданова родители всегда в таких ситуациях сами решают оплачивать комфортабельные автобусы вместо привычных школьных автобусов "ПАЗ", как было и в этот раз.

Несмотря на это мэр Шебекино заявил, что все деньги, отданные родителями за поездку, будут возвращены руководством города.