Мэр Шебекино Жданов опроверг информацию об эвакуации детей из города

Мэр Шебекино Владимир Жданов опроверг эти сведения. Он уверяет, что родители действительно оплатили поездку своих детей в лагерь.
Однако поездка случайно совпала по времени с обстрелом и была запланирована заранее, а не являлась эвакуацией. За путевки родители заплатили сами по своему желанию.
Как известно, 300 детей из Шебекино уехали в летний лагерь в Воронежской области, но поездка никак не была связана с нападением украинских диверсантов.
По словам мэра, поездку планировали еще в прошлом году, об этом договорился Вячеслав Гладков, губернатор Белгородского региона.
Также Жданов подтвердил "факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей".
Детей транспортировали "большие комфортабельные автобусы", которые были заказаны у частной организации.
По словам Жданова родители всегда в таких ситуациях сами решают оплачивать комфортабельные автобусы вместо привычных школьных автобусов "ПАЗ", как было и в этот раз.
Несмотря на это мэр Шебекино заявил, что все деньги, отданные родителями за поездку, будут возвращены руководством города.