Бывший супруг Ани Лорак снова женился

Радостное событие отмечает семья бывшего мужа певицы Ани Лорак. Бизнесмен опять женился, сообщает Стархит.
Его избранницей на этот раз стала визажистка Лилия. Экс-супруг знаменитой артистки, похоже, счастлив с новой избранницей. Он без стеснения опубликовал кадры с выездной регистрации и очень нежно обращается к возлюбленной, ставшей его женой.
Пара зарегистрировала свои отношения на свежем воздухе. Невеста была в белом платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. Впереди нее шли две девочки, разбрасывая лепестки роз. Бизнесмен выбрал для бракосочетания голубой костюм и белую рубашку.
Мурат поделился с подписчиками фото со свадьбы. Интернет-пользователи сразу бросились поздравлять мужчину с созданием новой семьи.
Счастья вам! Вы красивая пара. Ждем пополнения. Жена — красотка, — пишут поклонники.
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