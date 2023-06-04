Бывший супруг Ани Лорак снова женился

Радостное событие отмечает семья бывшего мужа певицы Ани Лорак. Бизнесмен опять женился, сообщает Стархит.

Его избранницей на этот раз стала визажистка Лилия. Экс-супруг знаменитой артистки, похоже, счастлив с новой избранницей. Он без стеснения опубликовал кадры с выездной регистрации и очень нежно обращается к возлюбленной, ставшей его женой.

Пара зарегистрировала свои отношения на свежем воздухе. Невеста была в белом платье с длинным шлейфом и открытыми плечами. Впереди нее шли две девочки, разбрасывая лепестки роз. Бизнесмен выбрал для бракосочетания голубой костюм и белую рубашку.

Мурат поделился с подписчиками фото со свадьбы. Интернет-пользователи сразу бросились поздравлять мужчину с созданием новой семьи.