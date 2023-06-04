Сын звезды фильма «Варвара-краса» через суд выселил актрису Татьяну Клюеву из квартиры

Звезда сказки «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева немногмм год тому назад овдовела, похоронив мужа - морского офицера Дмитрия Гагина. После этого их сын отвел мать к нотариусу, где та подписала в его пользу отказную от наследства, сообщает Космополитен.

Имущество супругов оценили в 70 миллионов российских рублей. Документ был составлен без права опротестования.

Сын актрисы Ян Гагин при этом оказывал на мать и психологическое давление. Клюева подала на него в суд, но не смогла опротестовать подлинность документа, и суд вынес решение не в ее пользу.

Она сдохнет за решеткой сумасшедшего дома! Приползет на коленях за куском хлеба, но я не дам. Я это дословно передаю, — процитировала сына актриса.

Татьяна призналась, что даже не помнит нотариуса, в кабинете которого подписывала документ. Звезда советского кино считает, что сын с невесткой накачали ее снотворным, чтобы она была в невменяемом состоянии.

Я была нужна им в состоянии овоща. Патологическая жадность, — пояснила звезда.

По ее словам, сын и без этого был единственным наследником, но захотел получить всё побыстрее. Клюева вместе с адвокатом планирует опротестовать судебное решение в пользу сына. Адвокат Павел Волков уверен, что апелляцию они выиграют.