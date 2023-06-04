В воскресенье днём, 4 июня, национальный лидер Сербии Александр Вучич публично заявил, что каждый день по различным каналам связи ему поступают до двухсот и более угроз убийством, из-за чего его охрана работает в усиленном режиме.

Зарубежные аналитики предполагают, что у Вучича действительно могут быть недоброжелатели, поскольку он постоянно заявляет о намерениях обеспечить безопасность проживающих в Косово сербов, также систематически блокируя антироссийские санкции Евросоюза и пакеты помощи Украине.