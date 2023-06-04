МО России предложило ставить граждан на военный учет без явки в военкомат

14:23 2023-06-04

В российском Минобороны предлагают учредить постановку граждан на воинский учёт без посещения военного комиссариата.

4 июня пресс-служба России обнародовала проект постановления, разработанного российским оборонным ведомством, в котором Минобороны выступает с инициативой о постановке граждан на воинский учёт и снятии с него без очного посещения военкоматов. Известно, что россиян смогут ставить на учёт в военном комиссариате на основе их данных в аккаунте портала "Госуслуги".

Также в проекте постановления правительства сообщается, что в случае постановки российского гражданина на воинский учёт без посещения военкомата ему придёт уведомление в личном кабинете аккаунте соответствующего приложения.