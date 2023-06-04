Певец Акмаль из Туркмении заявил, что Лолита могла быть его мамой

Туркменский певец Акмаль Ходжаниязов считает, что Лолита Милявская могла в прошлой жизни быть его мамой. Как сообщает 5-tv.ru, 19-летний вокалист заявил об этом автору и ведущей спецпроекта Пятого канала «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

Бывают люди, ментально близкие. Мне кажется, что Лолита в прошлой жизни вполне могла бы быть моей мамой. Я чувствую ее энергетику. Она способна расположить к себе любого человека, — объяснил Акмаль.

По словам молодого человека, редким людям удается расположить к себе окружающих, но Милявская таким даром обладает. А Акмаль учится этому сейчас.

Бывает человек, которому и говорить ничего не надо: он просто стоит, и самому хочется к нему подойти. Лолита - из таких людей, - отметил певец.

В заключение он признался, что мечтает познакомиться и поработать с кем-то из российских звезд. В частности - с кумирами Лолитой и Еленой Ваенгой.

Акмаль получил известность после участия в пятом сезоне российского музыкального шоу «Голос. Дети». Он попал в команду Басты, но победить не смог. Зато карьера пошла в гору: Акмаль стал записывать песни и добился статуса блогера-миллионника.