Кузнецов: крах доллара приведет к обвалу финансовых рынков и банковскому кризису

По его словам, в этом случае на финансовых рынках всего мира возникнет экстремальная турбулентность.

Инвесторы будут искать безопасные гавани для своих капиталов и выберу золото, а также товарные рынки.

Вложений в российские предприятия и экономику РФ при таком сценарии ожидать не приходится.

Кузнецов уверен, что доллар рано или поздно потеряет положение основной мировой валюты. Но когда именно это произойдет, спрогнозировать невозможно.

Экономист уточнил, что ни одна валюта не сохраняла этот статус вечно, но дедолларизация займет десятилетия.