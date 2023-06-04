За ложный донос: Виталий Бородин потребовал возбудить в отношении Данилы Козловского уголовное дело

У звезды фильмов «Духless» и «Легенда №17» не так давно начались сложности, способные обернуться судебным наказанием, сообщает Космополитен.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин два месяца назад обратился в прокуратуру. Общественник настаивал на проверке артиста по статье о дискредитации армии России.

По мнению Бородина, Данила обосновался в США, а в РФ появляется лишь с целью заработка. А недавно Бородин обратился к правоохранителям, требуя возбудить в отношении артиста уголовное дело за заведомо ложный донос.

Глава ФПБК подал заявление в МВД РФ с требованием расследования обвинения Данилы Козловского в свой адрес. Актер ранее изложил их в иске, где утверждал, что Бородин его ложно оклеветал в соцсетях, опорочив честь и достоинство, — сообщает издание со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Иск Козловского против Бородина суд отклонял дважды. Судья посчитал, что юристы Козловского неправильно составили обращение. По словам Виталия, ложные сведения он не распространял, и актер осудил действия властей родной страны в соцсетях.

У Бородина есть и другие претензии к артисту. Он попросит правоохранительные органы, чтобы Козловского проверили на признаки административного нарушения по статье УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ», а также на предмет финансирования ВСУ.