Максим Галкин не разрешил поклонникам себя снимать на концерте в Анталье

Юморист Максим Галкин, признанный в России иноагентом, категорически запретил поклонникам снимать его выступление в Анталье.
Перед концертом шоумен обратился к гостям, попросив их спрятать телефоны. Как уточняет Рамблер, видео обращения комика к залу опубликовал Telegram-канал Shot.
У зала имеются жесткие требования, что нельзя снимать. В прошлый раз снимали, и на наших организаторов наложили штрафные санкции, - сказал юморист.
По данным источника, всякий раз, заметив в руках зрителя телефон, Галкин прерывал свое выступление и требовал прекратить съемку. Исключение Максим сделал лишь для помощницы, снимавшей контент для его соцсетей.
Галкин также отметил, что зрители в Германии к аналогичной просьбе отнеслись с пониманием и «никто не снимал».
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