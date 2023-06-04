Листья огурцов никогда не пожелтеют: чем для этого полить культуру

Одна из проблем. с которой частенько сталкиваются дачники, - желтые листья. Как и любую другую, эту проблему лучше предупредить, считает автор Телеграмм-канала "Моя дача. Сад и огород".
Для этого надо угостить культуру медовой водичкой. Сладкого продукта при этом используется совсем немного, а результат фантастический.
Для приготовления такой подкормки нужно 3 чайные ложки меда (можно и старого, свойств он не теряет), растворить в 5 литрах теплой воды.
Тщательно перемешать и полить под корень из расчета по пол-литра на каждый куст.
Мед ускорит рост плодов, увеличит количество завязей. Он также повысит иммунитет растений и удобрит почву полезными компонентами.
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