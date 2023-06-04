Фурацилин против фитофторы: средство из аптеки спасет помидоры от коварной инфекции

Фитофтороз - одно из самых опасных заболеваний томатов. Болезнь распространяется с помощью спор грибка. Сырая или дождливая погода усиливает возможность поражения и скорость их распространения.

Чтобы обезопасить растения, их нужно обработать специальными средствами. Одно из самых эффективных - фурацилин.

Чтобы приготовить раствор, нужно 10 таблеток фурацилина растворить в 10 литрах воды. Предварительно таблетки надо тщательно измельчить. Воду при этом желательно применить теплую - не ниже 30°C.

Приготовленный раствор можно применять многократно, он отлично хранится в темном прохладном месте. При обработке опрыскать листья и стебель томатов. Лучше сделать это утром или вечером.

Для максимального эффекта процедуру следует провести три раза. В первый раз – перед цветением помидоров, второй - после появления завязей (но не раньше, чем за десять дней после первой обработки). А третий раз опрыскать осенью, когда понизятся ночные температуры.