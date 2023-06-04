Лера Кудрявцева пострадала от вещи, купленной в онлайн-магазине

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о покупке, которую совершила пять лет назад. Звезда купила сапоги, которые назвала «убийцами». Она призналась, что приобрела их онлайн, и вещь до сих пор дает о себе знать, сообщает 5-tv.ru.

Светская львица рассказала: когда покупку доставили домой, ей стало плохо из-за едкого запаха. Лера не решилась сразу выбросить резиновую обувь, и решила их проветрить, но процедура не помогла.

Сапоги так воняли, как будто скунс туда нагадил, а потом залили сероводород и добавили тухлые яйца, — рассказала знаменитость.

По словам Кудрявцевой, с каждым годом сапоги пахнут все сильнее. Она выставляла их на улицу в 30-градусный мороз, оставляла под дождем, но все безрезультатно.

В итоге звезда заперла их в подсобку, но недавно в очередной раз наткнулась на них и признала: обувь источает тот же запах, что пять лет назад.