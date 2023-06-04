«ПиС в писсуаре»: 500 000 человек вышли на демонстрацию против правительства в Варшаве

Участники марша протеста собрались в центре Варшавы.

Демонстранты несли плакаты с надписями «Европа, приносим свои извинения за ПиС», «Абракадабра — ушла жуткая ПиС» и «ПиС в писсуаре».

В демонстрации также принял участие лауреат Нобелевской премии мира и бывший глава профсоюза «Солидарность» Лех Валенса.

К акции протеста призвал бывший премьер-министр и лидер оппозиции Дональд Туск из либерально-консервативной «Гражданской платформы».

Но присоединились и другие оппозиционные партии.

Организаторы заявили о 500 000 участников, информационное агентство PAP сообщило, что собралось от 100 000 до 150 000 демонстрантов со ссылкой на неофициальную информацию полиции.