SpaceX запустила на орбиту ракету Falcon с 22 мини-спутниками Starlink

Пресс-служба компании в своем сообщении подтвердила успешный вывод ракеты со спутниками на орбиту.

Ракета была запущена с базы американских космических сил, расположенной на мысе Канаверал во Флориде.

В этом году компания запустила в космос уже 19 ракет. В прошлом году количество запусков достигло 88, а на орбиту за все время выведено порядка 4500 мини-спутников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон намерен выкупить к SpaceX терминалы спутниковой связи Starlink для украинских военных.