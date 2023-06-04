Мульчировать или окучивать: какие хитрости помогут получить отличный урожай капусты

Капуста любит окучивание. Ее надо окучивать, как только культура сформирует розетку листьев. Это поможет растению сформировать дополнительные корни, оно станет более устойчивым.

А вот мульчировать культуру нежелательно. В мульче могут обосноваться слизни и иные вредители, которые не прочь лакомиться листьями капусты. Защитить культуру вредителей может чистая земля на грядках, без сорняков.

Для дополнительной меры защиты нужно по поверхности грядки вокруг капусты рассыпать золу, горчичный жмых, табачную пыль либо измельчённую яичную скорлупу - это помешает тем же слизням пробраться к нежным листьям. Добавки, кроме того, послужат и прекрасной подкормкой для растений.

Древесной золой либо табачной пылью также можно опылить само растение - но провести процедуру строго после дождя, по ещё мокрой листве. На такие капустные листья бабочки не сядут. Соответственно, и не отложат там яиц.

Чтобы капуста завязала крупный кочан, она вначале должна сформировать 9-12 больших кроющих листа, где запасает питательные вещества для роста кочана. Если все нижние листья оборвать, растение будет стараться их восстановить, откладывая тем самым начало завязывания кочана.

Удалять нижние листья у капусты надо только тогда, когда они начнут желтеть: это значит, что растение их опустошило, и сбрасывает самостоятельно. Можно удалить листья, которые лежат на земле и нередко загнивают и мешают проветриванию растений.

Для завязывания крупных кочанов капусту надо регулярно кормить. Для этого чередовать азотные подкормки и фосфорно-калийные. Скажем, после полива культуры с настоем из сорняков, последующую подкормку проводить настоем из древесной золы (1 ст.золы на 10 л воды), вылить по 1 л на растение.