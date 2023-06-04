Психолог Вероника Степанова раскрыла все тайны Дмитрия Нагиева

Психолог Вероника Степанова в деталях описала психотип 55-летнего Дмитрия Нагиева, сообщает Рrozvezd.info. По словам эксперта, актер отлично выглядит, но за его брутальным образом кроется испуганный, напряженный и добрый мальчик.

По мнению специалиста, Нагиев умеет уживаться в индустрии шоубизнеса и ему это дается легко. Но он постоянно притворяется.

Степанова считает: Дмитрий специально пытается быть холодным, дерзким и величественным, чтобы скрыть свои ранимость и уязвимость.

Актер боится быть смешным, нелепым и слабым, потому сам решил смешить людей. Но его юмор не очень смешной, а - медленный и тяжелый.

Если мужчина заявляет, что против любой агрессии, мы имеем дело с трусом, - подчеркнула психолог.

Он боится, ему свойствен страх, потому он и бунтует против чужой агрессии. Четки, которые постоянно перебирает, помогают ему успокоиться.

Нагиев обманывает нас своей брутальной внешностью, но это все не так. Хочется сказать: Дима, расслабься, не надо ничего изображать. От этого устаешь. Он тщеславный, он вцепился в возможные контракты, чтобы не быть забытым. Он - классическая истеричка, истероид, - подытожила Степанова.