Британка пыталась подать в суд на мужа из-за его молодой любовницы, но вскрылась ее собственная измена

Женщина утверждала, что ее супруг завел молодую любовницу, поэтому развелся с ней и уволил из своей ювелирной компании.

Но во время разбирательства адвокаты Тима Белсона доказали, что Элеанор завела молодого любовника, с которым поехала отдыхать на Антигуа.

Между тем новая партнерша Тима оказалась старше его жены. Узнав об этом, Элеанор попыталась рассказать, что ее новый любовник имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, но суд ей не поверил.

Единственное, чего удалось добиться женщине от бывшего мужа – это выплаты компенсации за ее увольнение.