Харрисон Форд признался, что сам виноват в конфликте с Брэдом Питтом

Ссора между ними произошла в 1997 году на съемках фильма «Собственность дьявола» из-за того, что Форд хотел усложнить свой персонаж.

Он отметил, что Питт подготовил сценарий, а потом Форду предложили роль. Но тому захотелось, чтобы его герой был многограннее.

Также актеры не смогли договориться по поводу режиссера для фильма. Им стал Алан Пакула, с которым Форд раньше работал, а Питт – нет.

Харрисон Форд назвал Брэда Питта прекрасным актером и сказал, что восхищается им, а также признал свою вину в конфликте.