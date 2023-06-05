В Белом доме уверены, что контрнаступление позволит Киеву отвоевать важные регионы

В интервью на телеканале CNN Джейк Салливан высказал мнение Белого дома по поводу предстоящего контрнаступления Украины.

Он заверил, что по итогам боевой операции будут возвращены "стратегически важные территории". О каких землях идет речь, представитель Белого дома не уточнил.

Далее он отметил, что в США "уверены, что украинцы добьются успеха в рамках данного контрнаступления".

Как заявил Джейк Салливан Соединенные Штаты намерены поддерживать Украину в боевых действиях, чтобы потом на мирные переговоры она пришла с максимально выгодной для себя позицией.