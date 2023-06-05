Экосредство против гусениц и слизней: как с помощью рецепта из СССР избавить капусту от вредителей

Чтобы не делать ставку на покупную химию, вырастить экопродукт, можно использовать проверенный многими поколениями экоспособ.

В этом плане отличные результаты показывает чесночный раствор. Он не только отпугивает всех вредителей, но и защищает капусту от многих болезней. В нём много витаминов, что является дополнительной подкормкой для капусты.

Чтобы приготовить нужный раствор, надо взять 5 крупных долек чеснока, раздавить. Затем залить их 1 л горячей воды, добавить туда же 2 ч. л. лимонной кислоты. Всё перемешать и закрыть крышкой. Настаивать раствор 2 дня, периодически помешивая.

Потом процедить через марлю, залить в опрыскиватель и хорошенько обработать капусту. Оставшийся осадок опять развести водой и полить им капусту под корень.

Поллитра раствора достаточно для обработки 80-90 кустов. Проводить такую обработку нужно 1 раз в неделю. Не надо бояться обрабатывать этим раствором и молодые растения, он культуре только на пользу.