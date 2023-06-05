Пионы будут очень пышными: чем подкормить кусты, чтобы цветов было очень много

К уходу за пионами надо подходить дифференцированно. К примеру, если при их посадке лунки были заправлены удобрениями, два первых года кормить растение не нужно. И приступать к подкормкам только с 3-го года его жизни.

Всего за сезон пионам потребуется 4 подкормки. Первую надо провести сразу, как только проклюнутся красные ростки.

На этом этапе удобрить куст составом из 1 столовой ложки аммиачной селитры, растворенной в 10 литрах воды. На каждое растение при этом вылить 1 ведро, а потом замульчировать перегноем.

Когда появятся бутоны, надо внести раствор, состоящий из 0,5 чайной ложки аммиачной селитры и суперфосфата, а также трети ложки калийной соли на куст.

Такой же подкормкой, в аналогичных пропорциях, порадовать кусты пионов в момент их цветения. А когда растение отцветет, сразу подкормить его смесью из половины столовой ложки суперфосфата и трети столовой ложки калийной соли на куст.