Абрикосов будет очень много: какие подкормки увеличат количество плодов

После обязательной весенней обрезки дерева абрикоса его надо в обязательном порядке подкормить. В идеале - провести эту процедуру до того, как появятся почки.

Для приготовления питательного раствора 0,5 г мочевины растворить в 10 л воды и опрыскать дерево.

Кроме того, дерево нужно грамотно поливать. Если на улице жара, поливать абрикос нужно дважды в неделю. Под каждое молодое деревцо за один раз влить 1 ведро воды, а под взрослое дерево – около 2-х вёдер.

Очень важно очистить приствольный круг от всех сорняков, потому что такая трава способна отнять (особенно у молодого дерева) все питательные вещества.

Автор канала "Грядки в порядке" на платформе Дзен рекомендует также провести побелку деревьев. Она защитит молодые и старые деревца от вредителей. Для этого желательно использовать известь: развести 1 кг извести и 0,2 кг медного купороса в 10 л воды. Белить таким раствором ствол и скелетные ветви.