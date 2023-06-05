Непонятные привычки: какие особенности жителей Турции удивляют приезжих

Какие привычки турков удивляют приезжих?

Стерильность дома и мусор на улицах

Как отмечает Рамблер, жители Турции тщательно следят за чистотой дома. Хозяйки могут часами надраивать квартиры, чтобы они были идеально чистыми. Но, когда человек выходит за порог своего дома, может выбросить мусор куда угодно.

Это связано с особенностями их менталитета. Дом для турок - особое место, где всегда должно быть чисто, а вот на улице можно расслабиться.

Отсутствие прихожих

В турецких домах нет прихожих. Это связано с тем, что у турок нет надобности снимать верхнюю одежду: там почти всегда тепло, потому пуховики и сапоги не нужны. Приходя в турецкую квартиру, сразу попадаешь в кухню либо гостиную. Но в обуви в дом заходить нельзя - ее оставляют перед дверью.

Всегда делятся едой

В Турции человек всегда постарается предложить еду своим собеседникам, коллегам, друзьям. Если разделить пищу не получится, он уединится, чтобы поесть, когда никто не видит. По этой причине на работу или в школу турки берут большой комплект еды.

Желание общаться

Турки очень гостеприимный и общительный народ, потому порой могут казаться навязчивыми. Новая знакомая может без предупреждения заявиться в гости, чтобы вместе попить чаю.

Она принесет с собой много сладостей и будет очень долго сидеть. Это значит, что она хочет подружиться. Если есть взаимное желание, надо ответить тем же - сходить в гости.