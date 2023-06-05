Опытный огородник рассказал, как приготовить полезную подкормку для клубники из хлеба и крапивы

Клубника хорошо отзывается на крапивные подкормки. Ягод будут крупнее и слаще, побеги сильные и здоровые, листья сочные и зеленые.

В предлагаемой подкормке много азота и дрожжей, влияющих на формирование молодых побегов и калия, который придает клубнике сладкий вкус.

Чтобы приготовить полезный состав, надо запастись хлебом, булками, сухарями, квасом, дрожжами. И, конечно же, нужна свежая крапива.

Заполняем ведро на три четверти порезанной крапивой, потом бросаем туда хлеб, булки и все остальные названные ингредиенты.

Все это закрываем плотно крышкой и держим в теплом месте чуть меньше недели. Перед тем как применить, разводим жидкость в воде в пропорции 1:10.

Под корень можем поливать крапивным раствором практически любые огородные растения. Вносится подкормка 1-2 раза в 10 дней.

Один раз в месяц можете сделать опрыскивание растений. Можно также полить землю на грядках возле растущих овощей. На один куст берем примерно 500-1000 мл раствора.

Поливать лучше в хмурый день, когда на небе нет солнца, желательно после дождя. Если дождя не было, поливаем посадки предварительно чистой водой.